Calciomercato Roma, resta lontano l'accordo per il rinnovo di Pellegrini. Su di lui resta vigile il Tottenham

Continua il lavoro di Tiago Pinto sul fronte del mercato per rafforzare la Roma in vista della prossima stagione. Tra i vari punti che il general manager portoghese dovrà risolvere però c'è anche quello dei rinnovi di contratto, tra cui figura il nome di Lorenzo Pellegrini. Stando a quanto riportato dal giornalista Gianluigi Longari su Twitter, il capitano giallorosso non avrebbe ancora raggiunto un accordo per il rinnovo nonostante il contratto in scadenza nel 2022. Su di lui resta vigile il Tottenham, visto che il ds Fabio Paratici è un suo grande estimatore.

#Roma resta lontano l’accordo per il rinnovo di Lorenzo #Pellegrini. Attuale contratto scade nel 2022, clausola rescissoria da 30M vale ancora 10g. #Paratici è un suo estimatore #Tottenham #THFC. Nessun segnale di offerte al momento, lui vorrebbe restare, ma occhio alle offensive — Gianluigi Longari (@Glongari) July 21, 2021