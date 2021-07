Nella scorsa stagione in prestito al Cosenza, per Devid Bouah si prospetta una nuova avventura: il terzino destro di proprietà della Roma potrebbe trasferirsi alla Reggina. Secondo le indiscrezioni del portale dell'esperto di calciomercato, il club che milita in Serie B è in trattativa per accaparrarsi il classe 2001 giallorosso.

