Tra i nomi usciti per l'attacco della Roma c'è anche quello di Eldor Shomurodov, punta duttile di 190 centimetri che quest'anno al Genoa ha segnato 8 gol in 31 presenze. Per lui il club giallorosso avrebbe messo sul piatto 15 milioni di euro ma la cifra non pare soddisfare le esigenze di Preziosi, presidente dei rossoblu, che continua a chiederne 20.

(calciomercato.com)

