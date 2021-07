Calciomercato Roma: piace Barco per l'attacco

Nuovo profilo per l'attacco della Roma: spunta Ezequiel Barco, esterno classe '99 dell'Atlanta United. Come scrive il portale dedicato al calciomercato, il nome di Barco è sulla lista della Roma da più di un anno, oltre che su quella del Siviglia dell'ex ds giallorosso Monchi. Barco, attualmente impegnato con l'Argentina alle Olimpiadi, vuole trasferirsi in Europa.

Ad Atlanta non ha mai convinto veramente con prestazioni altalenanti e comportamenti sopra le righe fuori dal campo, va infatti disciplinato.

(calciomercato.com)

