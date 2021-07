In chiusura nei prossimi giorni l'affare Rui Patricio per la Roma: secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione 'Calciomercato - L'Originale', l'estremo difensore portoghese sarebbe in procinto di sposare la causa giallorossa. La trattativa può andare in porto nelle prossime 48 ore con il club di Trigoria che verserà nelle casse dei Wolves 10 milioni più 3 di bonus.

(Sky Sport)