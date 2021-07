Calciomercato Roma: offerti 10 milioni per Vina. Trattativa in salita

Ci sarebbe un'offerta per uno degli obiettivi della Roma per il reparto arretrato: si tratta di Matias Vina, laterale sinistro uruguayano del Palmeiras. Secondo quanto riporta Gianluigi Longari di Sportitalia su Twitter, il club giallorosso avrebbe presentato una proposta da 10 milioni di euro alla società brasiliana. La trattativa non sarebbe semplice, ma il calciatore piace molto a Trigoria.

