Justin Kluivert rifiuta il Nizza: secondo le indiscrezioni del giornalista Gianluca Di Marzio durante la trasmissione "Calciomercato - L'originale", il club francese ha presentato un'offerta per l'esterno olandese. Il classe '99, che ha trascorso questa stagione in prestito al Lipsia e non è stato inserito tra i convocati di Mourinho per il ritiro, ha rifiutato il trasferimento.

(Sky Sport)