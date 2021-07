Calciomercato Roma: nuovi contatti tra Florenzi e l'Inter. L'esterno è un'alternativa per il dopo Hakimi

Alessandro Florenzi, dopo la stagione in prestito al Psg, difficilmente rientrerà alla Roma, se non per una forma contrattuale. L'esterno attualmente impegnato con l'Italia agli Europei potrebbe fare nuovamente le valigie e a seguirlo c'è l'Inter con "nuovi contatti" segnalati tra il numero 24 e il club nerazzurro. Oltre a lui, Zappacosta, di proprietà del Chelsea, è un'alternativa alle piste prioritarie dell'Inter per sostituire Hakimi, trasferitosi al Psg.

#Inter nuovi contatti anche sul fronte #Florenzi. Insieme a #Zappacosta (per il quale il #Chelsea non concede sconti) resta un’alternativa percorribile rispetto alle piste prioritarie che i nerazzurri seguono per il post #Hakimi. @tvdellosport — Gianluigi Longari (@Glongari) July 7, 2021