Calciomercato Roma: nuovi contatti per Belotti

Nonostante l'interesse per Azmoun dello Zenit, la Roma non molla Andrea Belotti, che in scadenza nel 2022 col Torino sta riflettendo sul futuro. Restano vivi i contatti, anche nelle ultime ore, con i giallorossi: è un attaccante che piace molto a Mourinho, fin dai tempi del Tottenham, e indipendentemente dal futuro di Dzeko oggi saldamente giallorosso. La valutazione della Roma è tra i 15 e i 18 milioni, quella del Torino più alta ma è chiaro che senza prolungamento bisognerà prendere una decisione, vedremo nei prossimi giorni. Per Belotti c’è stato anche un sondaggio del Siviglia, da non trascurare.

(alfredopedulla.com)

