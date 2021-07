Calciomercato Roma, Navas verso l'addio al Psg. Servono meno di 10 milioni, anche i giallorossi su di lui

L'arrivo di Donnarumma ha complicato inevitabilmente i piani di Keylor Navas, portiere titolare del Psg nell'ultima stagione. Così l'estremo difensore del Costarica, che compirà 35 anni a dicembre, sta pensando di lasciare Parigi, consapevole di poterlo fare ad una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. Diversi club sarebbero interessati a Navas: oltre a Juventus e Inter c'è anche la Roma in Italia ma anche in Premier League tre squadre avrebbero bisogno di un portiere affidabile come l'ex Real Madrid.

(todofichajes.com)

