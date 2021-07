Calciomercato Roma, Marcelo pista chiusa: resterà al Real Madrid

Nessun riscontro in merito ai contatti per tentare di portare alla Roma Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid, per sopperire all'assenza di Leonardo Spinazzola. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano su Twitter si tratterebbe di una vera e propria fake news, con il terzino brasiliano classe '88 che resterà in forza alle merengues anche nella prossima stagione.

AS Roma are set to sign Rui Patricio, agreement now close after official bid to Wolves around €10m + €3m add ons. ?



There’s nothing with Marcelo as Spinazzola replacement - fake news, he’s staying at Real Madrid.

Ramy Bensebaini is among the targets, as per @DiMarzio.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2021