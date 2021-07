Calciomercato Roma: manca solo l'ok di Pau Lopez e Under per la cessione al Marsiglia. Entro lunedì si proverà a chiudere per Rui Patricio. Su Olsen c'è la Real Sociedad

Il mercato della Roma è già in azione: prima le due uscite, con Under e Pau Lopez destinati al Marsiglia, poi l'avvio alle operazioni in entrata, con Rui Patricio in prima fila. Nella giornata di mercoledì, come fa sapere l'esperto di calciomercato, il presidente dell’OM, Pablo Longoria, si era recato a Milano per definire i dettagli della doppia operazione. Manca ancora l’accordo economico con i due giocatori, ma le parti contano di chiudere i contratti nel weekend. Entrambi gli affari saranno in prestito con diritto di riscatto, fissato a 12 milioni per l’esterno turco e a 15 per il portiere spagnolo. Interesse anche per Olsen, di rientro dal prestito all'Everton: sullo svedesi gli occhi della Real Sociedad.



Tiago Pinto proverà a sistemare con il Wolverhampton la pratica Rui Patricio e regalare così a Mourinho il

