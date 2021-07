Calciomercato Roma: l'obbligo di riscatto di Under scatterà ai primi punti in Ligue 1 del Marsiglia

Dopo la scorsa stagione in prestito al Leicester, per Cengiz Under inizia una nuova avventura con la maglia del Marsiglia: il turco si trasferisce in prestito oneroso (per un importo massimo di 500mila euro) con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 8,4 milioni di euro. A svelare le condizioni è l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio su Twitter: il riscatto scatterà dopo i primi punti conquistati in campionato dal Marsiglia.

Prestito con obbligo (sicuro perché ai primi punti in campionato). Rilassati, è domenica per tutti ? pic.twitter.com/5d8Jdt2yhe — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 4, 2021