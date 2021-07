Calciomercato Roma: Kluivert vicino al Nizza, operazione in prestito con diritto di riscatto. OIsen verso il Lille

La Roma continua a lavorare sul mercato in uscita per sfoltire la rosa e il monte ingaggi. Stando a quanto riportato dal giornalista di calciomercato Gianluca Di Marzio, Tiago Pinto sarebbe vicino a chiudere due cessioni con Justin Kluivert pronto a vestire la maglia del Nizza. L'operazione dovrebbe chiudersi con un prestito con diritto di riscatto. Sempre in Francia sta per finire Olsen, per cui il gm portoghese sta trattando con il Lille. Il club francese aveva sondato in precedenza Sirigu, ma visto il suo approdo al Genoa ha scelto di virare sull'estremo difensore giallorosso.

(Sky Sport)