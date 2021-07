Calciomercato Roma, Inzaghi blinda Dimarco: "È un giocatore sul quale io e la società puntiamo"

La Roma continua a lavorare sul mercato per individuare il sostituto di Leonardo Spinazzola. Il club giallorosso, tra i vari nomi usciti in questi giorni, avrebbe pensato anche a Dimarco, terzino che ha militato nel Verona ma di proprietà dell'Inter. Nella giornata di oggi è arrivata però la chiusura da parte del club nerazzurro, con il nuovo tecnico Inzaghi che in conferenza stampa ha blindato il suo giocatore. Queste le sue parole.

L'Importanza degli esterni nel suo calcio: Dimarco può avere un ruolo importante?

"Dimarco ha fatto molto bene a Verona, è cresciuto nel nostro Settore Giovanile e questo è un orgoglio. È un giocatore sul quale io e la società puntiamo".

(inter.it)

