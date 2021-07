Calciomercato Roma, dalla Spagna: sondaggi per Maksimovic del Getafe. Lo segue anche il Benfica

Aspettando sviluppi dalla trattativa per Xhaka, dalla Spagna rimbalza l'indiscrezione per cui la Roma, come il Benfica, si sia mossa con l'entourage di Nemanja Maksimovic, centrocampista del Getafe, per capire la fattibilità di un trasferimento. A complicare la possibile partenza, scrive il quotidiano spagnolo, è il costo della clausola che il club proprietario del cartellino pretenderebbe per intero, 15 milioni, dovendo girare il 30% dell'incasso nelle casse del Valencia, da cui Maksimovic è stato acquistato per 10 milioni.

(marca)

