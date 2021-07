Spunta una idea per la prossima stagione in casa Roma. Secondo le ultime indiscrezioni il club giallorosso è interessato a Mikkel Damsgaard. L'attaccante della Sampdoria è tra i protagonisti della cavalcata della nazionale danese agli Europei. Ferrero lo ha dichiarato incedibile, ma l'offerta giusta potrebbe cambiare le carte in tavola. Si parla già di una possibile asta, visto che è seguito con interesse anche da Inter, Juventus e Milan.

(Il Secolo XIX)