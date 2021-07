Calciomercato Roma: incontro tra Tiago Pinto e l'agente di Ciervo e Zalewski

Tra i giocatori che hanno ben figurato in questo inizio di preparazione con la Roma, ci sono senza dubbio anche Nicola Zalewski e Riccardo Ciervo. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano, Giampiero Pocetta, procuratore dei due che cura anche gli interessi di Lorenzo Pellegrini, avrebbe già incontrato Tiago Pinto per individuare il giusto percorso di crescita per i due giovani.

Qualche giorno fa era persino circolato su Instagram uno scatto che immortalava l'agente, insieme al suo collaboratore Giovanni Ferro, fra le mura di Trigoria, mentre posava proprio in compagnia di Lorenzo Pellegrini - in trattativa per il rinnovo -, Riccardo Ciervo e Nicola Zalewski.

(corsera)