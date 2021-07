Calciomercato Roma: il Palmeiras chiede 18 milioni per Vina. Settimana prossima decisiva per il ruolo di terzino sinistro

La ricerca di un sostituto di Spinazzola ha portato la Roma sulle tracce Matias Vina, uruguaiano in forza al Palmeiras. Ma la richiesta del club brasiliano è stata decisamente alta: 18 milioni per ottenere il cartellino del classe 1997. A queste condizioni, la Roma punterà un profilo europeo in prestito.

La prossima, comunque, sarà la settimana decisiva per riempire la casella del terzino sinistro, fa sapere all'interno del consueto appuntamento di calciomercato serale l'esperto Gianluca Di Marzio.

(Sky Sport)