Calciomercato Roma: il Bayer Leverkusen insiste per Azmoun. Il giocatore ha già dato l'ok per il trasferimento in Germania

Si accende la concorrenza per uno degli obiettivi della Roma, Sardar Azmoun. Secondo quanto riferisce il portale specializzato nel calciomercato, il Bayer Leverkusen starebbe insistendo per tesserare la punta iraniana del '95. Distanza sul prezzo del cartellino: lo Zenit chiede 20 milioni di euro, cifra che il club tedesco non sarebbe però disposta a spendere, vista anche la situazione contrattuale dell'attaccante che vedrà il proprio contratto scadere nel 2022. Sempre stando all'indiscrezione del portale, però, Azmoun avrebbe già dato l'ok ad un trasferimento al Bayern.

(tmw.com)

