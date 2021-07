Tra le ipotesi al vaglio per sostituire Leonardo Spinazzola, ce n'è una che arriva dal Brasile, dove gioca l'uruguaiano Matias Vina. In passato seguito dal Milan, ora è un'idea per la Roma, come riporta l'emittente televisiva. Compirà 24 anni a novembre, Matias Vina è stato acquistato dal Palmeiras per 4,5 milioni nel gennaio 2020: è un terzino sinistro che all'occorrenza può essere utilizzato anche come centrale difensivo.

(sportitalia)