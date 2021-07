Calciomercato Roma: frenata Olsen-Lille, c'è il nodo ingaggio e spunta l'alternativa Mandanda

Trattativa in salita tra Roma e Lille per Robin Olsen. Come riferisce il quotidiano sportivo sono rallentati negli ultimi giorni i contatti tra i due club per la cessione del portiere svedese, reduce da una prova positiva agli Europei con la Svezia ma fuori dai piani di Mourinho. Oltre al nodo della formula, con i francesi che spingono per il prestito, c'è anche la questione dello stipendio: il club francese vorrebbe infatti che la Roma partecipasse al pagamento di parte dell'ingaggio del giocatore. Il Lille intanto si sta guardando intorno alla ricerca di alternative al portiere giallorosso: una di queste è Steve Mandanda, in uscita dal Marsiglia che ha da poco acquistato Pau Lopez proprio dalla Roma.

(Corsport)