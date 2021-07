José Mourinho è pronto ad accogliere il portiere che difenderà la Roma nella prossima stagione: secondo le indiscrezioni dell'emittente televisiva, sono previste per lunedì le visite mediche di Rui Patricio con la Roma. Ai dettagli l'operazione con il Wolverhampton: il portoghese si trasferirà in giallorosso per un cifra intorno agli 11 milioni di euro.

(Sky Sport)