Fuori dal progetto di José Mourinho alla Roma, si è parlato negli ultimi giorni dell'ipotesi di un ritorno di Javier Pastore in Francia con la maglia del Monaco. Sul futuro del Flaco si è espresso anche il presidente del Talleres, Andres Fassi: "Javier vuole cercare di continuare a giocare in Europa. Ad un certo punto tornerà, ma non ora. La porta è sempre aperta per lui". Nei mesi scorsi era circolata l'indiscrezione di un possibile rientro in Argentina.

(lavoz.com.ar)

