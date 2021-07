Prima squadra, ma anche giovanili: il calciomercato entra nel vivo e, come riporta l'esperto di calciomercato, la Roma ultima la cessione a titolo definitivo di Ludovico D'Orazio, esterno d'attacco classe 2000, che si accasa alla Spal. I giallorossi manterranno, come corrispettivo per la cessione, il diritto al 50% sulla futura rivendita del giocatore.

