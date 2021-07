Reduce da una stagione deludente con la maglia del Barcellona, Miralem Pjanic sembra ormai fuori dai piani del club blaugrana. E, secondo quanto scrivono in Spagna, per il centrocampista bosniaco si ipotizzava anche un ritorno alla Roma, come già circolato: José Mourinho, con la dirigenza giallorossa, avrebbe scartato questa possibilità a causa dei costi elevati dell'operazione.

