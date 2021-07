Calciomercato Roma, dalla Russia: offerti Olsen, Nzonzi o Pedro come contropartite per Azmoun. 'No' dello Zenit

Nuovi dettagli sulla trattativa intavolata dalla Roma per arrivare a Sardar Azmoun, uno dei nomi individuati a Trigoria per rinforzare il reparto d'attacco. Secondo quanto riferisce Danny Armstrong, i giallorossi valuterebbero il giocatore 18 milioni di euro - cifra non sufficiente però a convincere lo Zenit - e avrebbero tentato di inserire come contropartita tecnica il cartellino di uno tra Robin Olsen, Steven Nzonzi e Pedro. Il club russo, però, non si sarebbe fatto ingolosire dalla proposta arrivata del club dei Friedkin.

