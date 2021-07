Calciomercato Roma, dalla Francia: Kluivert atteso nelle prossime ore a Nizza

Justin Kluivert è pronto a salutare nuovamente la Roma: dopo una stagione in Bundesliga con la maglia del Lipsia, l'esterno olandese è vicino al trasferimento al Nizza. Secondo quanto scrivono in Francia, il classe '99, fuori dai piani di José Mourinho in giallorosso, è atteso nelle prossime ore a Nizza.

(RMC Sport)

Kluivert dovrebbe trasferirsi in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, stando alle indiscrezioni del giornalista Nicolò Schira.

Done deal and confirmed! Justin #Kluivert to #OGCNice to #ASRoma on loan with option to buy (€10M). #transfers #OGC https://t.co/ESxLnoIum9

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 19, 2021