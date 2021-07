Calciomercato Roma, dalla Francia: il Montpellier su Bianda

Fresco di ritorno dal prestito allo Zulte-Waregem, William Bianda potrebbe essere solo di passaggio a Roma: come riporta la versione online del quotidiano francese, sul difensore portato in giallorosso da Monchi sarebbe vivo l'interesse del Montpellier. Il corteggiamento del club francese viene da lontano - già la scorsa estate era stato manifestato un gradimento per l'allora ventenne - ma ora che il Montpellier deve rifondare il proprio reparto difensivo le possibilità di un trasferimento si riaccendono. Allo studio del club francese ci sarebbero un prestito o una cessione a titolo gratuito con forte percentuale da garantire alla Roma su una successiva rivendita.

