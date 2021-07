Non è certo un segreto che il Benfica pensi a Steven Nzonzi per rinforzare la propria linea mediana, ed in questo senso si sono svolte le trattative tra il club lusitano ed il centrocampista francese nelle ultime settimane. Stando a quanto riporta la versione odierna del quotidiano portoghese, le Aguias avrebbero fatto un ulteriore passo nei confronti del transalpino di proprietà della Roma, proponendogli un triennale da 2 milioni a stagione più bonus alla firma.

(O Jogo)