Calciomercato Roma: Coric e Bianda trattano la rescissione

Liberarsi presto degli esuberi. Il lavoro del gm Tiago Pinto per sfoltire la rosa della Roma prosegue e dopo le cessioni di Under, Pau Lopez e Kluivert potrebbero arrivare presto altri addii. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo sono vicini ai saluti definitivi anche Ante Coric e William Bianda.

Acquistati sotto la gestione Monchi, reduci entrambi da due deludenti annate (il primo con il doppio prestito prima al Venlo e poi all'Olimpia Lubiana, il secondo dopo un'annata in Belgio allo Zulte Waregem), i due giocatori stanno infatti trattando la rescissione del contratto, in scadenza nel 2023, con una buonuscita. Destino simile per Davide Santon, un altro dei giocatori fuori dai piani di Mourinho.

(Corsport)