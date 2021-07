La situazione riguardo l'attaccante del futuro della Roma è in continua evoluzione. Dopo il nome di Azmoun, torna a circolare quello di Mauro Icardi, chiuso al Psg, e per il quale la moglie/manager Wanda Nara ha avviato i contatti con il club giallorosso. L'operazione può prendere contorni più definiti in caso di addio di Dzeko che piace ad Allegri e vorrebbe averlo alla Juventus, anche con qualche anno di ritardo.

(repubblica.it)

