Dopo Pau Lopez ed Under, al Marsiglia, chissà Kluivert, ora vicino al Nizza, anche Robin Olsen potrebbe accasarsi in Ligue1. Per il portiere svedese di proprietà della Roma e nell'ultima stagione in prestito all'Everton ci sono contatti col Lille, che ha perso Maignan, acquistato dal Milan. Come fa sapere l'esperto di calciomercato, però, per favorire l'operazione servirà un contributo della Roma sull'ingaggio da corrispondere allo svedese.

