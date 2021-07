La Roma prosegue il lavoro di preparazione in vista della prossima stagione sul campo di Trigoria. Il club giallorosso però ha come obiettivo principale quello di vendere i giocatori messi fuori rosa per abbassare il monte ingaggi. Tra i possibili nomi in partenza c'è anche quello del giovane Edoardo Bove che, stando a quanto riportato dal portale di calciomercato, potrebbe lasciare la Capitale per vestire nella prossima stagione la maglia del Pisa.

(tuttomercatoweb.com)

