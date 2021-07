Calciomercato Roma, Bensebaini il primo nome per sostituire Spinazzola. Il Mönchengladbach chiede 30 milioni

La Roma continua a lavorare sul fronte del mercato per sostituire Leonardo Spinazzola, che non sarà a disposizione del club giallorosso almeno fino alla seconda metà della prossima stagione a causa dell'infortunio rimendiato durante la gara contro il Belgio. Stando a quanto riportato dal'emittente satellitare, la Roma vuole chiudere l'operazione per il sostituto del terzino entro la prossima settimana, così da reglare a Mourinhgo il giocatore con cui iniziare a lavorare. Il principale obiettivo dei giallorossi è Ramy Bensebaini del Mönchengladbach, per il quale i tedeschi cheidono una cifra vicina ai 30 milioni. Nessuna novità sul fronte Xhaka, dove la Roma attende la mossa dell'Arsenal con l'arrivo di un nuovo giocatore per chiedere uno sconto rispetto alle richieste del club inglese.

(Sky Sport)