Calciomercato Roma: attesa domani la chiusura per Shomurodov

Eldor Shomurodov è molto vicino ad indossare i colori giallorossi: stando alle indiscrezioni del portale dell'esperto di calciomercato, è prevista già per domani la chiusura della trattativa per portare il classe '95 alla corte di José Mourinho. La Roma e gli agenti del giocatore lavorano per sistemare gli ultimi dettagli del contratto.

L'attaccante si trasferirà in giallorosso in prestito con obbligo di riscatto per un'operazione da circa 18 milioni di euro. Il Genoa dovrebbe mantenere anche una percentuale intorno al 20% sulla futura rivendita.

(gianlucadimarzio.com)

