Calciomercato Roma: arriva in giallorosso il classe 2008 Mariani (FOTO)

Sempre con lo sguardo al mercato in prospettiva, arriva alla Roma il classe 2008 Christian Mariani: è quanto annuncia su Facebook la Villalba Ocres Moca 1952, società di provenienza del giocatore. "È con grande soddisfazione che annunciamo il passaggio del nostro classe 2008 Christian Mariani alla AS Roma. Villalbese e cresciuto nella Scuola Calcio del Villalba, ora è pronto ad indossare la maglia giallorossa! Il nostro più sentito in bocca al lupo, Christian", il messaggio sui social.