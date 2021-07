Calciomercato Roma: anche lo Shakthar su Hincapié

Un altro club si aggiunge alla corsa per Piero Hincapié, difensore centrale ecuadoregno in forza al Talleres accostato negli ultimi giorni anche alla Roma. Secondo quanto riferisce su Twitter Nicolò Schira, per il classe 2002 ci sarebbe anche lo Shakthar Donetsk. A lavorare sull'operazione per portare il centrale alla corte di De Zerbi sarebbe, al momento, un intermediario: Pablo Cosentino.

#Shakthar are interested in the ecuadorian centre-back Piero #Hincapié, who could leave #Tallares. The intermediary Pablo Cosentino is working for this deal. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 6, 2021