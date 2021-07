Calciomercato Roma, ag. Shomurodov: «Mai sentiti i giallorossi, Mourinho lo seguiva ai tempi del Tottenham»

Negli ultimi giorni è finito anche lui nei tanti nomi accostati alla Roma per la prossima stagione. Si tratta di Eidor Shomurodov, attaccante uzbeko del Genoa. Il calciatore classe 95' è il protagonista di un lungo reportage su Youtube realizzato dal blogger russo Yevgeny Savin, che ha ripercorso la carriera dell'attaccante rossoblu e da qualche spunto interessante sul suo futuro. Tra gli intervistati, oltre allo stesso Shomurodov, anche il suo agente German Tkachenko, che tra le altre cose ha rivelato che Mourinho lo seguiva ai tempi del Tottenham. Smentisce però l'interesse attuale della Roma: "Sinceramente non ne so nulla - le sue parole -, il Genoa non ha intenzione di venderlo e vuole concedergli ancora tempo".

(upl.uz)

