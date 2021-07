Calciomercato Roma: 10 milioni più 30% della futura rivendita per Under al Marsiglia

L'affare per il passaggio di Cengiz Under al Marsiglia si avvia verso una strada definitiva. Se l'approdo di Pau Lopez dovrebbe avvenire in prestito con diritto di riscatto, la cessione dell'esterno turco in questa stagione al Leicester potrebbe avvenire a titolo definitivo per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. In più, la Roma manterrà il diritto al 30% della futura rivendita di Under da parte del Marsiglia.

Per la chiusura manca l'ok dell'attaccante, al quale è stato proposto un quadriennale da 3 milioni a stagione.

(calciomercato.it)

