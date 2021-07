Accostato fortemente alla Roma negli ultimi mesi, per poi finire sempre più in orbita Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni Teun Koopmeiners, centrocampista olandese classe '98 in forza all'AZ Alkmaar. Di seguito uno stralcio della sua intervista:

"Ci sono in trattative con diversi club e le conversazioni sono andate bene finora. Sarebbero destinazioni gradite e l’ho espresso anche all’AZ. Loro sanno di quali club si tratta. Le trattative sono in corso in tal senso".

(voetbalzone.nl)

VAI ALL'INTERVISTA