Sergio Ramos, lasciato il Real Madrid, è pronto ad unirsi al Paris Saint-Germain. Circolato anche in ottica Roma, il difensore spagnolo dovrebbe firmare un contratto biennale con il club francese, secondo quanto fa sapere il giornalista di RMC Sport Mohamed Bouhafsi, e nei prossimi giorni dovrebbe svolgere le visite mediche.

? Info @rmcsport : Sergio #Ramos has agreed to sign a 2-year contract with #PSG - medical in the coming days.

— Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) July 1, 2021