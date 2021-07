Concorrenza per la Roma per la corsa a Matias Vina. Il difensore classe '97 del Palmeiras, che si è messo in luce anche nell'ultima Coppa America con la nazionale del Paraguay, è stato di recente accostato ai giallorossi come possibile rinforzo per rimediare all'infortunio di Spinazzola. Sul terzino sudamericano c'è anche il Porto. Resta però considerevole la distanza con il Palmeiras: il Porto è disposto a mettere sul piatto 7 milioni di euro, contro i 14 chiesti dal club brasiliano.

(abola.pt)