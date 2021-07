Calciomercato, Corvino: "Mi offrirono Spinazzola e 40 milioni per Chiesa"

RADIO BRUNO - Pantaleo Corvino, ex direttore sportivo della Fiorentina, racconta un retroscena di mercato in un'intervista all'emittente radiofonica: "Il responsabile di un'area tecnica si deve sentire anche un funzionario, se ci sono dei club che ti chiedono dei giocatori hai il dovere di ascoltarle e riferirle alla proprietà che poi decide. In quel caso c'era Chiesa, anche se poi la mia proprietà non mi disse di venderlo, così come Milenkovic in quel dicembre. E nell'offerta c'erano Spinazzola o Demiral sul piatto oltre a 40 milioni ma la società disse di no. Io avrei cercato di ottenere Demiral definitivo perché i difensori si fa fatica a trovarlo e Spinazzola in prestito".