Ufficiale: Daka al Leicester. Affare da 25 milioni

Tra i nomi circolati per l'attacco della Roma c'è stato anche Patson Daka ma l'attaccante, che nella scorsa stagione ha realizzato 27 gol in 28 gare di Bundesliga austriaco con la maglia del Salisburgo, vestirà la maglia del Leicester. L'annuncio ufficiale è arrivato in mattinata, con Daka che ha firmato per 5 anni con gli inglesi, in un affare da circa 25 milioni di euro.

We can confirm that exciting young striker @PatsonDaka20 will join the Club on a five-year-deal from 1 July, subject to Premier League and international clearance ?#WelcomePatson — Leicester City (@LCFC) June 30, 2021