Arrivato alla Roma nel 2019, con l'insediamento di Petrachi come direttore sportivo, Stefano Luxoro lascerà il club giallorosso a breve, dove la carica di responsabile scouting dovrebbe essere assegnata all'ex Leicester, José Fontes. Così per Luxoro il futuro pare essere in Francia, dove il Bordeaux è pronto ad affidargli la propria rete di osservatori.

(sofoot.com)

