Calciomercato, Sabitzer: "Futuro al Milan? Giochi mediatici che non mi riguardano"

Ha rilasciato alcune dichiarazioni alla versione online del quotidiano austriaco Marcel Sabitzer, centrocampista del Lipsia nelle scorse settimane accostato anche alla Roma. Il classe '94, che tra due giorni affronterà l'Italia con la sua Austria, ha risposto anche ad una domanda sul suo ipotetico futuro al Milan - altro club a cui il suo profilo è stato di recente accostato -. Queste le sue parole:

"Milan? Possono scrivere ciò che vogliono, non mi riguarda. Sono giochi mediatici che al momento non contano per me".

(kurier.at)

