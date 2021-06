Calciomercato Roma, Xhaka vuole i giallorossi: ha rifiutato l'offerta di un altro club italiano

La Roma è pronta a regalare a José Mourinho i primi due rinforzi dal mercato: Granit Xhaka e Rui Patricio. La giornalista di calciomercato.it Eleonora Trotta racconta su Twitter anche un retroscena che riguarda il centrocampista di proprietà dell'Arsenal: dopo il contatto con Mourinho, Xhaka ha rifiutato l'offerta di un altro club italiano. Lo svizzero, infatti, vuole solo la Roma.

