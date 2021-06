Calciomercato Roma, sondaggio del Besiktas per Dzeko

Continuano i movimenti della Roma sul fronte del mercato. Il primo obiettivo di Tiago Pinto però è quello di sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi. Tra i giocatori che saranno valutati c'è anche Edin Dzeko, che per il general manager portoghese non sembra essere incedibile visto l'interesse dei giallorossi per Belotti. Il bosniaco piace a molti club italiani, ma stando a quanto riporta il portale di calciomercato per lui sarebbe stato effettuato un sondaggio dal Besiktas, squadra campione del massimo campionato turco.

(gianlucadimarzio.com)

