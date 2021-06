Calciomercato Roma, Sergio Ramos vicino al Manchester United

La notizia arriva dall'Inghilterra ed è stata riportata dal quotidiano nazionale. Sergio Ramos per la prossima stagione dovrebbe vestire la maglia del Manchester United. Il difensore spagnolo, che ha chiuso la propria storia con il Real Madrid, era stato accostato alla Roma per via dell'arrivo sulla panchina di José Mourinho. Le ultime indiscrezioni però parlano di cifre fuori mercato per il club giallorosso, per questo motivo sembra che Ramos sia vicino a firmare con i Red Devils che possono garantirgli l'alto ingaggio richiesto.

(corsera)